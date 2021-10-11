В парке имени 1000-летия Брянска установили надпись «Соловьи»

Надпись расположили напротив культурно-образовательного центра «Пространство» по улице Дуки,86. Фото: Брянский молодежный центр.

В парке имени 1000-летия Брянска на Кургане Бессмертия установили арт-объект в виде надписи «Соловьи». Его поставила команда проекта «Творческий кластер «Соловьи Арт» и Брянский молодежный центр.

Надпись расположили напротив культурно-образовательного центра «Пространство» по улице Дуки,86. Буквы «Соловьи» впервые создали в 2018 году в рамках музыкального фестиваля «Соловьи Фест», сообщают в и Брянском молодежном центре.

- Мы живем в городе с «зеленым сердцем», жизнь которого нужно поддерживать совместными усилиями, - говорят представители организации. - Арт-объект «Соловьи» - одна из вещей, которые напоминают нам о месте, в котором мы живем, и говорит о том, что сделать можно все, главное захотеть и приложить усилия.

Организаторы приглашают всех желающих и заинтересованных присоединиться к проекту. Подробную информацию можно узнать в группе ВКонтаке.

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