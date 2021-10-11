Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

В Брянске перинатальный центр переоборудуют в коронавирусный госпиталь. На базе роддома его откроют уже в среду, 13 октября, сообщает ГТРК «Брянск».

Роддом в четвертый раз переоборудуют в госпиталь для лечения больных коорнавирусом. Медики владеют всеми необходимыми навыками для работы в красной зоне. Здесь уже есть кислородная разводка.

Сейчас уже проводят последние приготовления: проверяют оборудование, которое установили еще в прошлые разы, устанавливают новое, а также размещают таблички с указаниями.

На территории роддома установили резервуары с большим запасом кислорода. Их расположили прямо под окнами.

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