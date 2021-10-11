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Общество11 октября 2021 10:34

Брянскую горполиклинику №1 возглавил Сергей Полунеев

Приказ об этом подписали в облдепартаменте здравоохранения
Анна ЛЕВКИНА
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Брянскую городскую поликлинику №1 возглавил Сергей Полунеев. Соответствующий приказ подписали в региональном департаменте здравоохранения, сообщают в пресс-службе ведомства.

Документ о назначении подписали врио замгубернатора региона Ирина Агафонова и директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. Он датирован понедельником, 11 октября.

Ранее аналогичную должность занимала Ирина Агафонова. Недавно, напомним, ее назначили временно исполняющим обязанности заместителя губернатора.

Сергею Полунееву 42 года. Медицинское образование он получил в Смоленской государственной медицинской академии в 2002 году. Его специальность – «Лечебное дело».

Свою трудовую деятельность брянец начинал врачом-урологом. Прошел путь до заведующего структурным подразделением. Последнее время работал в госпитале для коронавирусных пациентов.

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