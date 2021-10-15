Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 322 жителя региона, выздоровели 329 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6483 ПЦР-теста.
В целом у 69677 человек подтвердили коронавирус, вылечились 63773 жителя области, умерли 1627 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 863489.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 61 новый случай. В Брянской районе-45, в Дятьковсом районе – 43. В Жуковском районе зафиксировали 25 новых случаев заболевания коронавирусом, в Стародубском районе – 21, в Новозыбкове – 17, в Мглинском районе – 16, в Почепском районе – 11, в Злынковском районе -10. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 октября 2021 года:
— Брянск – 26424 (+61)
— Брянский район – 7224 (+45)
— Дятьковский район – 3277 (+43)
— Карачевский район – 2353 (+7)
— Клинцы – 2316(+10)
— Стародубский район – 1919 (+21)
— Новозыбков – 1873 (+17)
— Трубчевский район – 1910 (+7)
— Навлинский район – 1737 (+8)
— Жуковский район – 1566 (+ 25)
— Выгоничский район – 1546 (+7)
— Унечский район –1517 (+3)
— Брасовский район – 1394 (+8)
— Комаричский район – 1249
— Почепский район – 1251 (+11)
— Мглинский район – 1088 (+16)
— Климовский район – 1085
— Клетнянский район – 1016 (+2)
— Погарский район – 995
— Фокино – 1071 (+4)
— Дубровский район – 914
— Сельцо – 885
— Клинцовский район – 782 (+9)
— Суземский район – 759
— Злынковский район – 666 (+10)
— Суражский район – 637
— Гордеевский район – 637 (+5)
— Красногорский район – 544 (+2)
— Севский район – 473
— Жирятинский район – 291 (+1)
— Рогнединский район – 172
— Иногородние – 106.