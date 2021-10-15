Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 322 жителя региона, выздоровели 329 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6483 ПЦР-теста.

В целом у 69677 человек подтвердили коронавирус, вылечились 63773 жителя области, умерли 1627 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 863489.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 61 новый случай. В Брянской районе-45, в Дятьковсом районе – 43. В Жуковском районе зафиксировали 25 новых случаев заболевания коронавирусом, в Стародубском районе – 21, в Новозыбкове – 17, в Мглинском районе – 16, в Почепском районе – 11, в Злынковском районе -10. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 октября 2021 года:

— Брянск – 26424 (+61)

— Брянский район – 7224 (+45)

— Дятьковский район – 3277 (+43)

— Карачевский район – 2353 (+7)

— Клинцы – 2316(+10)

— Стародубский район – 1919 (+21)

— Новозыбков – 1873 (+17)

— Трубчевский район – 1910 (+7)

— Навлинский район – 1737 (+8)

— Жуковский район – 1566 (+ 25)

— Выгоничский район – 1546 (+7)

— Унечский район –1517 (+3)

— Брасовский район – 1394 (+8)

— Комаричский район – 1249

— Почепский район – 1251 (+11)

— Мглинский район – 1088 (+16)

— Климовский район – 1085

— Клетнянский район – 1016 (+2)

— Погарский район – 995

— Фокино – 1071 (+4)

— Дубровский район – 914

— Сельцо – 885

— Клинцовский район – 782 (+9)

— Суземский район – 759

— Злынковский район – 666 (+10)

— Суражский район – 637

— Гордеевский район – 637 (+5)

— Красногорский район – 544 (+2)

— Севский район – 473

— Жирятинский район – 291 (+1)

— Рогнединский район – 172

— Иногородние – 106.