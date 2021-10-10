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Спорт10 октября 2021 17:40

Брянское "Динамо" выиграло на выезде у воронежского "Факел-М"

Игра закончилась со счетом 0:2
Марина АНТОНОВА
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Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянские "Динамо" на выезде обыграло команду "Факел-М" из Воронежа. Игра 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ прошла в воскресенье, 10 октября, на воронежском стадионе "Локомотив", сообщают в брянском футбольном клубе.

На третьей минуте счет открыл Андрей Зенин. Второй гол в ворота соперников отправил Юрий Пугачев уже после основного времени.

Следующий матч брянская команда сыграет на домашнем поле 14 октября. В гости приедет команда "Салют" из Белгорода. Зрителей на стадион "Динамо" не пустят из-за коронавируса. Начало игры в 16.00.

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