Брянское "Динамо" выиграло на выезде у воронежского "Факел-М"

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянские "Динамо" на выезде обыграло команду "Факел-М" из Воронежа. Игра 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ прошла в воскресенье, 10 октября, на воронежском стадионе "Локомотив", сообщают в брянском футбольном клубе.

На третьей минуте счет открыл Андрей Зенин. Второй гол в ворота соперников отправил Юрий Пугачев уже после основного времени.

Следующий матч брянская команда сыграет на домашнем поле 14 октября. В гости приедет команда "Салют" из Белгорода. Зрителей на стадион "Динамо" не пустят из-за коронавируса. Начало игры в 16.00.