В ДТП с трактором в Трубчевском районе погибли водитель и пассажир иномарки

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП с трактором в Трубчевском районе погибли пасссажир и водитель "Шевроле Клан". Автоавария случилась около половины восьмого вечера в субботу, 9 октября, на 51-м километре дороги Трубчевск-Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель иномарки двигался в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу. И врезался в трактор под управлением 37-летнего водителя.

Судя по фото с места аварии, легковушка полностью заехала под трактор.

- Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. - Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза.