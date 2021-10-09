Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 октября 2021 года. За минувшие сутки заболел 291 житель региона, выздоровели 198 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5464 ПЦР-теста.

В целом у 67831 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62443 жителей области, умерли 1551 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 834793.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 63 новых случаев коронавируса. 38 новых случая заболевания зафиксировали в Брянском районе. 29 - в Дятьковском районе, 20 - в Карачаевском, 18 - в Унечском. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 октября 2021 года:

— Брянск – 25653 (+63)

— Брянский район - 7000 (+38)

— Дятьковский район – 3185 (+29)

— Карачевский район – 2310 (+20)

— Клинцы – 2253 (+15)

— Стародубский район – 1877

— Новозыбков – 1839 (+11)

— Трубчевский район – 1861 (+10)

— Навлинский район – 1715 (+4)

— Жуковский район – 1527 (+1)

— Выгоничский район – 1501 (+9)

— Унечский район – 1474 (+18)

— Брасовский район – 1376 (+9)

— Комаричский район – 1216 (+8)

— Почепский район – 1200 (+5)

— Мглинский район – 1067 (+1)

— Климовский район – 1071 (+5)

— Клетнянский район – 1002 (+1)

— Погарский район – 987 (+3)

— Фокино – 1030 (+7)

— Дубровский район – 891 (+3)

— Сельцо – 867 (+8)

— Суземский район – 750

— Клинцовский район – 758 (+10)

— Злынковский район – 637 (+5)

— Суражский район – 613

— Гордеевский район – 620 (+4)

— Красногорский район – 532 (+3)

— Севский район – 469

— Жирятинский район – 276

— Рогнединский район – 169 (+1)

— Иногородние – 104.