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Общество9 октября 2021 14:00

В брянских ресторанах и кафе сделают свободные от коронавируса зоны

Их смогут создать все желающие
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянских ресторанах, кафе, учреждениях культуры предложили ввести свободные от коронавируса зоны.

- В условиях ограничительных мероприятий предприятие, организация смогут осуществлять деятельность в обычном режиме, при условии, что все работники данных учреждений будут привиты, - сказала на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. - И посещать эти заведения смогут также граждане, имеющие QR-код или сертификат о вакцинации.

Посещение коммерческих предприятий и учреждений культуры не будут ограничивать. Могут убрать и ограничения по числу участников.

- Если человек хочет развлекаться, пусть прививается, - сказал брянский губернатор.

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