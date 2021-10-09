Брянским медикам будут выплачивать по 300 рублей за каждого привитого от коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянским медикам будут выплачивать по 300 рублей за каждого привитого. С понедельника, 11 октября, начнут начислять выплаты за сентябрь, рассказал директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба.

Привитым может считается человек, который получил два укола двухкомпонентным препаратом или один укол "Спутник Лайт".

На стимулирующие выплаты медикам выделили 112 миллионов рублей - поровну из федерального и областного бюджетов.

На данный момент в Брянской области прививают по 1800 человек за день. Чтобы достичь коллективного иммунитета к январю 2022 года, необходимо прививать по 4000 брянцев в день.

Кстати, ревакцинацию уже прошли 10 640 жителей области.