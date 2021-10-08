В Брянской области приобретут 31 троллейбус

Состояние парка подвижного состава троллейбусов в Брянске характеризуется высокой степенью износа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области за счет средств бюджетного кредита приобретут 31 троллейбус. На это потратят 1 миллиард 998,7 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В качестве внебюджетного источника планируется лизинг подвижного состава — 69 троллейбусов на сумму больше двух миллиардов рублей. Региональный эффект по данному проекту составит 3 миллиарда 223 миллиона рублей. На этапе эксплуатации планируется создать 51 рабочее место.

- Состояние парка подвижного состава троллейбусов в Брянске характеризуется высокой степенью износа, -отметил губернатор Александр Богомаз. - Он не обновлялся уже более 10 лет. На балансе Брянского троллейбусного управления сейчас состоит 97 троллейбусов, 90 из которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков и требуют замены. Дальнейшее использование данных транспортных средств экономически невыгодно, требует повышенных затрат на ремонт и обслуживание. В результате численность троллейбусов ежегодно снижается, что приводит к увеличению интервалов движения.

Напомним, Брянская область попала в число 11 регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Между ними распределят 40 миллиардов рублей

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