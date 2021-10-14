Кислородная станция в Брянской городской больнице уже четвертая в регионе. Фото: "Брянская губерния".

В брянский ковидный госпиталь больницы №4 доставили кислород. Сжиженный газ привезли на специальном автомобиле в большой цистерне. На территории медучреждения установили кислородную станцию двумя резервуарами. Работы завершили еще в начале октября, сообщает «Брянская губерния».

Автоцистерну подключили к резервуарам и заполнили кислородом. Новая кислородная станция даст нужный запас спасительного воздуха и обеспечит его бесперебойную доставку в палаты в течение недели.

Кислородная станция спасает пациентов коронавирусного госпиталя, который открыли еще в апреле 2020 года. В двух резервуарах одновременно могут хранить 20 кубометров сниженного кислорода. В ковидные госпитали кислород привозят десятками баллонов несколько раз в неделю.

Кислородная станция в Брянской городской больнице уже четвертая в регионе. Также две действуют в областной больнице 31. Еще одна –в ковидном госпитале Унечи.

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