«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» определили лучшие бригады по эксплуатации распределительных сетей 0,4 -10 кВ

Фото: "Россети Центр".

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (входит в группу компаний Россети) прошли соревнования профессионального мастерства бригад по эксплуатации распределительных сетей 0,4 -10 кВ. 29 команд энергопредприятий соревновались на учебном полигоне «Брянскэнерго» в течение нескольких дней. Уровень профмастерства участников оценивало жюри из руководителей производственных подразделений.

Состязания были организованы в два этапа. По итогам первого отборочного тура, который состоял из проверки теоретических знаний, оказания условному пострадавшему первой доврачебной помощи и замены дефектного автоматического выключателя 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, в финал вышли 9 команд: бригады Унечского, Клинцовского, Дубровского, Брянского и Суражского РЭС от «Брянскэнерго» и РЭС «Брянские электрические сети», Дятьковский, Дубровский и Клинцовский РЭС – от ООО «Брянскэлектро».

Далее в течение трех дней финалисты боролись за звание победителей, осуществляя монтаж ответвлений самоизолирующего провода от воздушной изолированной линии 0,4 кВ ко вводу в здание и замену изолятора с применением автогидроподъемника в натяжной подвеске ВЛ 10 кВ, выполненной неизолированным проводом.

По итогу соревнований призовые места были определены на каждом энергопредприятии. В ООО «Брянскэлектро» первое место завоевала команда РЭС «Брянские электрические сети», вторую ступень почетного пьедестала заняла бригада Дятьковского РЭС, третью – энергетики из Дубровского РЭС.

В филиале «Брянскэнерго» призовые места распределились следующим образом: первое место в упорной борьбе по праву присвоено команде Унечского РЭС. Она, набрав наибольшее количество баллов из всех участников отборочных и финальных соревнований (924,5 балла из 1000 возможных), также стала абсолютным победителем среди двух энергопредприятий. Второе место заняла команда Брянского РЭС, третью – бригада Клинцовского РЭС.

Кроме командных в ходе соревнований были определены и индивидуальные номинации: «Лучший мастер», «Лучший производитель работ» и «Лучший член бригады». В ООО «Брянскэлектро» лучшим мастером признан Виктор Красовский, лучшим производителем работ – Александр Караваев, а лучшим электромонтером – Михаил Копылов. В «Брянскэнерго» лучшим мастером стал Максим Какоша, лучшим производителем работ – Юрий Ребиченко, а лучшим электромонтером – Дмитрий Шлема. Энергетики отмечены дипломами и ценными призами.

По традиции первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» на соревнованиях профессионального мастерства награждает отдельным призом команду, которая показывает самые высокие результаты на этапе «Оказание пострадавшему первой доврачебной помощи с использованием манекена-тренажера «Гоша». В этот раз приз от профсоюза достался команде Унечского РЭС. Дипломами «Лучшая судейская бригада» при судействе на этапе «Монтаж ответвлений СИП от воздушной изолированной линии 0,4 кВ» отмечены судьи: Владимир Дерий, Игорь Ермак и Александр Миронов.

«Проводимые соревнования направлены на повышение уровня профессиональной подготовки персонала. От профессионального мастерства энергетиков во многом зависит бесперебойное энергоснабжение потребителей региона, чему на энергопредприятиях уделяется первостепенное значение», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго», генеральный директор ООО «Брянскэлектро» Александр Косарим.