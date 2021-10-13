«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» дал старт новому образовательному проекту «IT-семья» в Брянске. Эти курсы предполагают командное обучение интернет-грамотности представителей старшего поколения вместе с их внуками. Открытие проекта состоялось на площадке «Кванториума» 12 октября.

Первыми слушателями стали 15 брянских семей. За четыре недели они научатся безопасно работать в Сети и делать покупки онлайн, познакомятся с возможностями браузеров, мессенджеров, социальных сетей, освоят развлекательные и образовательные ресурсы в интернете. Особый акцент будет сделан на работу с порталом «Госуслуги», поскольку получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде является актуальным как для возрастного контингента, так и для подрастающего поколения. Практические занятия пройдут на базе «Кванториума» один раз в неделю, а ссылки на онлайн-уроки будут также еженедельно размещаться в закрытой группе для участников проекта «ВКонтакте».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«“Ростелеком” как крупная федеральная компания активно участвует в социальных инициативах различной направленности. В Брянске мы приняли решение организовать современный и оригинальный формат образовательной программы при участии нашего постоянного партнера – детского технопарка “Кванториум”. Проект уникален прежде всего потому, что он объединит поколения и научит их разговаривать на одном цифровом языке. Каждый из участников получит полезный опыт, который обязательно пригодится в реалиях нашего динамично развивающего мира!».

Александр Андрияшкин, директор ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»:

«Мы с удовольствием поддержали инициативу “Ростелекома”. У “Кванториума” есть все ресурсы и условия для проведения подобных обучающих программ на самом высоком уровне. Наши педагоги активно включились в разработку образовательной программы, провели ее адаптацию под потребности потенциальных слушателей и предложили комбинированный формат обучения. Такой подход сам по себе будет способствовать формированию навыков работы в Сети. При этом закрепить полученные знания слушатели смогут как на практикумах с кураторами, так и дома самостоятельно».

Виктор Терехов, участник проекта «IT-семья»:

«Я давно хотел научиться уверенно пользоваться интернетом. А во время пандемии это стало просто необходимым. Оказалось, что много проблем можно решить, не выходя из дома, но только, если ты умеешь работать в Сети и с нужными ресурсами.

Поэтому, как только внук предложил учиться вместе с ним в одной команде, я согласился без колебаний! Даже не испугался онлайн-занятий: знаю, что Иван поможет мне разобраться. Поэтому с огромным интересом буду постигать азы интернета под чутким руководством куратора курса и своего внука».

Брянщина вошла во вторую пятерку регионов Центрального федерального округа страны, запустивших образовательную программу нового формата на своей территории. По окончании образовательного курса участники получат именные сертификаты и памятные сувениры от «Ростелекома».

Подать заявку на участие в следующем курсе проекта можно по телефону +7 (901) 809 04 36, или по электронной почте kvantorium32@yandex.ru.