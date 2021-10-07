В Брянске встретили полуфиналистку проекта «Ты супер»

В родной 36-ой школе Злату встретили как настоящую звезду. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в школе №36 встретили участницу проекта НТВ «Ты супер» Злату Бирюкову. На днях у нее закончились съемки в Москве, которые шли два месяца. Она уже дошла до полуфинала.

Девочка вернулась в родной город, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В родной 36-ой школе ее встретили как настоящую звезду, аплодисментами, шарами и тортом, который испекли школьные повара, -говорят в мэрии.

Злата учится в 8-А классе. Школьница воспитывается в многодетной семье. У начинающей певицы – четыре младших сестры. Все девочки – воспитанницы Детской школы искусств №10. Сама Злата занимается у педагога по вокалу Галины Лозицкой. О Бирюковых отзываются, как о музыкальной. Поющей и дружной семье. Родители Златы в свое время закончили Брянский музыкальный колледж.

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