Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 264 жителя региона, выздоровели 186 пациент, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4694 ПЦР-теста.
В целом у 66985 человек подтвердили коронавирус, вылечились 616854 жителя области, умерли 1515 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 817458.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 96 новых случаев коронавируса. 40 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Унечском районе заболели 22 человека. 19 новых случаев коронавируса выявили в Стародубском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 октября 2021 года:
— Брянск – 25380 (+96)
— Брянский район - 6924 (+40)
— Дятьковский район – 3124 (+5)
— Карачевский район – 2275 (+10)
— Клинцы – 2208 (+6)
— Стародубский район – 1864 (+19)
— Новозыбков – 1813 (+1)
— Трубчевский район – 1826 (+8)
— Навлинский район – 1685
— Жуковский район – 1512 (+3)
— Выгоничский район – 1481 (+10)
— Унечский район – 1445 (+22)
— Брасовский район – 1362
— Комаричский район – 1201 (+11)
— Почепский район – 1184
— Мглинский район – 1050
— Климовский район – 1054 (+2)
— Клетнянский район – 995 (+3)
— Погарский район – 980
— Фокино – 1015 (+8)
— Дубровский район – 888 (+5)
— Сельцо – 853 (+4)
— Суземский район – 748
— Клинцовский район – 742 (+3)
— Злынковский район – 625 (+3)
— Суражский район – 611
— Гордеевский район – 610 (+2)
— Красногорский район – 520 (+2)
— Севский район – 465
— Жирятинский район – 274
— Рогнединский район – 168 (+1)
— Иногородние - 103.