Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 264 жителя региона, выздоровели 186 пациент, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4694 ПЦР-теста.

В целом у 66985 человек подтвердили коронавирус, вылечились 616854 жителя области, умерли 1515 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 817458.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 96 новых случаев коронавируса. 40 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Унечском районе заболели 22 человека. 19 новых случаев коронавируса выявили в Стародубском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 октября 2021 года:

— Брянск – 25380 (+96)

— Брянский район - 6924 (+40)

— Дятьковский район – 3124 (+5)

— Карачевский район – 2275 (+10)

— Клинцы – 2208 (+6)

— Стародубский район – 1864 (+19)

— Новозыбков – 1813 (+1)

— Трубчевский район – 1826 (+8)

— Навлинский район – 1685

— Жуковский район – 1512 (+3)

— Выгоничский район – 1481 (+10)

— Унечский район – 1445 (+22)

— Брасовский район – 1362

— Комаричский район – 1201 (+11)

— Почепский район – 1184

— Мглинский район – 1050

— Климовский район – 1054 (+2)

— Клетнянский район – 995 (+3)

— Погарский район – 980

— Фокино – 1015 (+8)

— Дубровский район – 888 (+5)

— Сельцо – 853 (+4)

— Суземский район – 748

— Клинцовский район – 742 (+3)

— Злынковский район – 625 (+3)

— Суражский район – 611

— Гордеевский район – 610 (+2)

— Красногорский район – 520 (+2)

— Севский район – 465

— Жирятинский район – 274

— Рогнединский район – 168 (+1)

— Иногородние - 103.