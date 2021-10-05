Брянское управление по наркоконтролю возглавил Виктор Потапов

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянское управление по наркоконтролю возглавил подполковник полиции Виктор Потапов. Раньше он был временно исполняющим обязанности УНК. Кандидатуру Виктора Потапова еще раньше согласовало вышестоящее руководство. Уже издали приказ, сообщает РИА «Стрела».

Новый руководитель управления наркоконтроля УМВД по Брянской области – опытный оперативник. Виктор Викторович служил в подразделениях уголовного розыска Володарского района Брянска. Много лет трудился в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, которую в 2016 году преобразовали в специализированное управление при УМВД.

Еще раньше стало известно, что прежний начальник управления по контролю за оборотом наркотиков пошел на повышение. Игорь Аксютин стал руководителем регионального управления уголовного розыска.

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