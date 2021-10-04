Брянское "Динамо" выиграло у ФК "Калуга"

Фото: скриншот видео трансляции матча.

В понедельник, 4 октября, в очередном туре Олимп-Первенства 2-го дивизиона ФНЛ брянское «Динамо» на своем поле сразилось с ФК «Калуга». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, сообщают в соцсети в группе ФК «Динамо» Брянск.

Первый гол в собственные ворота на 31 минуте отправил вратарь ФК "Калуга" Михаил Бородько, а на 53-минуте победный мяч забил нападающий брянского "Динамо" Юрий Пугачев.

Следующий матч сине - белые проведут 10 октября на выезде в Воронеже. Они сыграют со второй командой ФК «Факел».

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