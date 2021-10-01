Бывший зам брянского губернатора Мокренко возглавил департамент природных ресурсов

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Бывший заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко возглавил региональный департамент природных ресорсов и экологии. Информация появилась на официальном сайте 1 октября.

Юрий Мокренко ушел из областного правительства еще в 2020 году, проработав на должности пять лет.

Чиновник - уроженец Волгоградской области. В 1980 году окончил Волгоградский металлургический техникум, в 1985 году - Ждановский металлургический институт. Трудовую деятельности начал резчиком металла на металлургическом заводе.

В 1985-1995 годах работал на Бежицком сталелитейном заводе. В 1995–2000 годах был государственным инспектором инспекции по надзору в металлургической промышленности Тульского округа Госгортехнадзора России, Брянского отдела управления Приокского округа Госгортехнадзора России. В 2004–2014 годах трудился на различных должностях в системе Приокского управления Ростехнадзора.