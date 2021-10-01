Что нужно знать жителям о газовой безопасности в квартире?

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

С наступлением отопительного сезона возрастает риск несчастных случаев, которые связаны либо с неисправностями газового оборудования, либо с его неправильным использованием. Поэтому на фоне периодически возникающих в различных регионах страны несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом и другими неприятностями, хотим напомнить правила пользования газовым оборудованием. Когда и кто должен его проверять, что делать, если прибор сломался. На эти и другие вопросы «Комсомольской правде» ответил главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль

- Начнем с очевидного. Казалось бы, всем понятно, что пользоваться газовой плитой для отопления помещения нельзя. Поясните, почему?

- Использовать газовые приборы не по назначению запрещено. Это может привести к заполнению помещения продуктами сгорания природного газа, а в случае отсутствия воздухообмена в необходимом количестве - к отравлению угарным газом.

- Давайте напомним правила безопасного обращения с газовым оборудованием, чего категорически нельзя делать?

- Правила существуют, их не так много, самое главное - не производить замену газоиспользующего оборудования самостоятельно, без привлечения специализированной организации, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании и ремонте. Запрещено также отключать автоматику безопасности, ограничивать доступ представителей специализированных организаций для выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, использовать аварийное и разукомплектованное оборудование, устанавливать задвижку на дымовом канале, закрывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов, использовать оборудование, не подлежащее ремонту, в том числе, с истекшим сроком службы. Нельзя пользоваться оборудованием детям дошкольного возраста и людям, которые не контролируют свои действия. За нарушение правил пользования газом в быту предусмотрена административная и уголовная ответственность.

- Что чаще всего приводит к авариям?

-Основная масса происшествий связана с самовольной заменой газового оборудования и несоблюдением правил использования газа в быту. Особенно сейчас, когда начался отопительный сезон, пользователи при эксплуатации газового оборудования забывают о необходимости тяги в дымовом вентиляционном канале. Возможна обратная тяга, неустойчивая тяга, все это влияет на безопасность самого абонента

- Что делать, если ощущается запах газа в квартире, подъезде, куда обращаться?

- Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно решить эту проблему, нужно сразу же закрыть краны на опусках к газовым приборам, открыть форточки на проветривание, выйти из загазованного помещения и позвонить 04 или с мобильного телефона - 104. До приезда специалистов нельзя пользоваться открытым огнем, в том числе, включать и выключать электроприборы.

- Что должно насторожить в работе газового оборудования?

- Насторожить должна любая нештатная ситуация - отсутствие газа, слабое давление, цвет газа. Абонент должен сообщить об этом в газовую службу или по телефону 112 – оператор единой дежурной диспетчерской службы принимает заявку и передает ее газовым службам для выполнения, которая в течение 5 минут выдвигается на место.

- Что делать, если в доме есть асоциальные соседи и ты опасаешься, что они включат газ, и это может привести к беде?

- Очевидно, что в подобных случаях необходимо обращаться в полицию, сотрудник по плану взаимодействия вызовет специалистов газовой службы, чтобы те проверили газовое оборудование и убедились в его работоспособности, либо же, если с ним есть проблемы, приняли меры по его отключению.

- Кто может выполнять техническое обслуживание газового оборудования и как часто это необходимо делать?

- Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут и должны выполнять только сотрудники специализированных организаций, направившие в Государственную жилищную инспекцию уведомление о начале осуществления таковой деятельности, а также отвечающие целому ряду требований, в том числе обладающие соответствующим штатом квалифицированных сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших необходимое обучение и аттестацию, так как данные работы являются газоопасными.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться не реже 1 в год, с учетом минимального перечня выполняемых работ.

- Как устроена служба технического обслуживания внутридомового газового оборудования АО «Газпром газораспределение Брянск»?

В целях выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, включая газопроводы, относящиеся к коммуникациям общего пользования в Газпром газораспределение Брянск создано подразделение в составе 541 сотрудника, прошедших необходимое обучение и аттестацию для проведения газоопасных работ, в том числе 42 – мастера, 456 – слесарей и 43 – контролера. Данная служба осуществляет весь комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене газоиспользующего оборудования у потребителей газа. Во взаимодействии с данной службой дополнительно на территории Брянской области круглосуточно дежурят 35 аварийно-диспетчерских бригад.

- Какие именно работы по безопасности газового оборудования должны проводиться в доме?

К таким работам относятся:

- осмотры на целостность и соответствие требованиям, наличие свободного доступа, состояние окраски и креплений, наличие и целостность футляров в местах прокладки через стены;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

- проверка работоспособности автоматики безопасности;

- проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием;

- регулировка процесса сжигания на всех режимах работы;

- очистка горелок от загрязнений;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

- и самое главное инструктаж потребителя по безопасному использованию газа, так как все инциденты, происходят из-за незнания и несоблюдения потребителями правил эксплуатации газового оборудования.

Кто отвечает за безопасность газового оборудования?

- За состояние и сохранность газовых приборов в квартирах многоквартирных домов несут ответственность сами жители. За внутридомовыми газопроводами, дымовыми и вентиляционными каналами обязаны следить управляющие жильем компании. А за качество техобслуживания приборов, их ремонт и устранение аварийных ситуаций отвечают специализированные организации, соответствующие постановлению правительства РФ №410. Наша компания на территории Брянской области обслуживает более 460 тысяч абонентов.

Бытовое газоиспользующее оборудование — это источник повышенной опасности. Если один жилец игнорирует процедуру регулярного технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, то пострадать могут многие.