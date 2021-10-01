В Брянске на сэкономленные деньги купят два маленьких автобуса

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске на сэкономленные с закупки больших автобусов деньги приобретут еще два маленьких автобуса. Аукцион состоится 12 октября, пишут в группе "Брянский автобус".

Девять миллионов рублей осталось после закупки 32 автобусов МАЗ большой вместимости.

Маленькие автобусы должны стоить 4 миллиона 462 тысячи рублей каждый, вмещать 50 пассажиров, с 20 сидячими местами, оборудованы видеокамерами, правда, без кондиционеров.

Предполагается, что приобретут автобусы ПАЗ-Вектор. Заявки на аукцион можно подавать до 8 октября.

Напомним, первая партия МАЗов поступит в Брянск уже в середине октября. Автобусы выпустят на линии в часы пик.