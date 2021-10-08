Обязанности брянского губернатора временно исполняла Татьяна Кулешова

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

Обязанности брянского губернатора 5 и 6 октября исполняла Татьяна Кулешова на время его поездки на «Золотую осень-2021». Временно исполняющая обязанности заместителя губернатора подписывает документы от имени главы региона.

- Татьяна Владимировна заменяла губернатора на время его поездки в Москву на выставку агропромышленных достижений «Золотая осень», - рассказали «КП-Брянск» в пресс-службе регионального правительства.

В 2019 году Татьяну Владимировну назначили на пост директора департамента внутренней политики Брянской области. Временно исполнять обязанности замгубернатора она стала с 28 апреля этого года.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз 6 октября принял участие в открытии агропромышленной выставки «Золотая осень-2021», которая впервые проходит в парке «Патриот» Московской области. Брянская область как постоянный участник выставки на этом масштабном событии представляет ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Это уже второй случай, когда обязанности губернатора исполняла женщина из регионального правительства. Первый раз до этого подменяла Александра Богомаза Галина Петушкова - руководитель экономического сектора.

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