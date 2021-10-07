Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 275 жителей региона, выздоровели 145 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Брянскую статистику ковид-положительных пополнил один иногородний пациент. Их общее число составляет 104 человека. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6333 ПЦР-теста.

В целом у 67260 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61999 жителей области, умерли 1528 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 823791.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 74 новых случаев коронавируса. 33 новых случая заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Дятьковском районе заболели 32 человека. По 18 новых случаев коронавируса выявили в Клинцах и Трубчевском районе. 16 – в Навлинском. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 октября 2021 года:

— Брянск – 25454 (+74)

— Брянский район - 6957 (+33)

— Дятьковский район – 3156 (+32)

— Карачевский район – 2277 (+2)

— Клинцы – 2226 (+18)

— Стародубский район – 1872 (+8)

— Новозыбков – 1821 (+8)

— Трубчевский район – 1844 (+18)

— Навлинский район – 1701 (+16)

— Жуковский район – 1522 (+10)

— Выгоничский район – 1483 (+2)

— Унечский район – 1452 (+7)

— Брасовский район – 1363 (+1)

— Комаричский район – 1207 (+6)

— Почепский район – 1184

— Мглинский район – 1056 (+6)

— Климовский район – 1055 (+1)

— Клетнянский район – 997 (+2)

— Погарский район – 984 (+4)

— Фокино – 1023 (+8)

— Дубровский район – 889 (+1)

— Сельцо – 859 (+6)

— Суземский район – 750 (+2)

— Клинцовский район – 744 (+2)

— Злынковский район –626 (+1)

— Суражский район – 611

— Гордеевский район – 612 (+2)

— Красногорский район – 524 (+4)

— Севский район – 465

— Жирятинский район – 274

— Рогнединский район – 168

— Иногородние – 104 (+1).

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