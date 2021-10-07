Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 275 жителей региона, выздоровели 145 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Брянскую статистику ковид-положительных пополнил один иногородний пациент. Их общее число составляет 104 человека. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6333 ПЦР-теста.
В целом у 67260 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61999 жителей области, умерли 1528 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 823791.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 74 новых случаев коронавируса. 33 новых случая заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Дятьковском районе заболели 32 человека. По 18 новых случаев коронавируса выявили в Клинцах и Трубчевском районе. 16 – в Навлинском. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 октября 2021 года:
— Брянск – 25454 (+74)
— Брянский район - 6957 (+33)
— Дятьковский район – 3156 (+32)
— Карачевский район – 2277 (+2)
— Клинцы – 2226 (+18)
— Стародубский район – 1872 (+8)
— Новозыбков – 1821 (+8)
— Трубчевский район – 1844 (+18)
— Навлинский район – 1701 (+16)
— Жуковский район – 1522 (+10)
— Выгоничский район – 1483 (+2)
— Унечский район – 1452 (+7)
— Брасовский район – 1363 (+1)
— Комаричский район – 1207 (+6)
— Почепский район – 1184
— Мглинский район – 1056 (+6)
— Климовский район – 1055 (+1)
— Клетнянский район – 997 (+2)
— Погарский район – 984 (+4)
— Фокино – 1023 (+8)
— Дубровский район – 889 (+1)
— Сельцо – 859 (+6)
— Суземский район – 750 (+2)
— Клинцовский район – 744 (+2)
— Злынковский район –626 (+1)
— Суражский район – 611
— Гордеевский район – 612 (+2)
— Красногорский район – 524 (+4)
— Севский район – 465
— Жирятинский район – 274
— Рогнединский район – 168
— Иногородние – 104 (+1).
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