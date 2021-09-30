В Брянске расторгли контракт со строителем бассейна в Бежице

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске расторгли муниципальный контракт с подрядчиком, который строит бассейн в Бежицком районе. Это сделали из-за нарушения сроков. Объект готов на 80 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- 29 сентября 2021 года Брянская городская администрация в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт, - говорят в мэрии.

Контракт заключили в ноябре 2019 года. Бассейн в Бежице должен был появиться в конце 2020-го. Власти с пониманием отнеслись к подрядчику в коронавирусный год. Но подрядчик ситуайию не исправил до сих пор.

Сейчас формируют пакет документов на новый контракт.