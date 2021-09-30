Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 210 жителей региона, выздоровело 232 пациента, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5394 ПЦР-тестов.
В целом у 65531 человека подтвердили коронавирус, вылечились 60840 жителей области, умерли 1442 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 791257.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 90 новых случаев коронавируса. 33 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Новозыбкове заболели 14 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 13 жителям Гордеевского района и 11 – Выгоничского района. По 10 случаев ковид-19 подтвердили в Навлинсом районе и в Комаричском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 16 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 сентября 2021 года:
— Брянск – 24811 (+90)
— Брянский район - 6772 (+33)
— Дятьковский район – 3056 (+1)
— Карачевский район – 2234 (+8)
— Клинцы – 2145 (+5)
— Стародубский район – 1808
— Новозыбков – 1780 (+14)
— Трубчевский район – 1787
— Навлинский район – 1671 (+10)
— Жуковский район – 1475 (+1)
— Выгоничский район – 1447 (+11)
— Унечский район – 1380 (+2)
— Брасовский район – 1333
— Комаричский район – 1180 (+10)
— Почепский район – 1171
— Мглинский район – 1047
— Климовский район – 1033 (+8)
— Клетнянский район – 985
— Погарский район – 969
— Фокино – 982
— Дубровский район – 871
— Сельцо – 832
— Суземский район – 737
— Клинцовский район – 715
— Суражский район – 598
— Злынковский район – 603 (+2)
— Гордеевский район – 601 (+13)
— Красногорский район – 508 (+1)
— Севский район – 460
— Жирятинский район – 273
— Рогнединский район – 165
— Иногородние – 102 (+1)
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».