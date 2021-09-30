Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 210 жителей региона, выздоровело 232 пациента, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5394 ПЦР-тестов.

В целом у 65531 человека подтвердили коронавирус, вылечились 60840 жителей области, умерли 1442 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 791257.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 90 новых случаев коронавируса. 33 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Новозыбкове заболели 14 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 13 жителям Гордеевского района и 11 – Выгоничского района. По 10 случаев ковид-19 подтвердили в Навлинсом районе и в Комаричском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 16 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 сентября 2021 года:

— Брянск – 24811 (+90)

— Брянский район - 6772 (+33)

— Дятьковский район – 3056 (+1)

— Карачевский район – 2234 (+8)

— Клинцы – 2145 (+5)

— Стародубский район – 1808

— Новозыбков – 1780 (+14)

— Трубчевский район – 1787

— Навлинский район – 1671 (+10)

— Жуковский район – 1475 (+1)

— Выгоничский район – 1447 (+11)

— Унечский район – 1380 (+2)

— Брасовский район – 1333

— Комаричский район – 1180 (+10)

— Почепский район – 1171

— Мглинский район – 1047

— Климовский район – 1033 (+8)

— Клетнянский район – 985

— Погарский район – 969

— Фокино – 982

— Дубровский район – 871

— Сельцо – 832

— Суземский район – 737

— Клинцовский район – 715

— Суражский район – 598

— Злынковский район – 603 (+2)

— Гордеевский район – 601 (+13)

— Красногорский район – 508 (+1)

— Севский район – 460

— Жирятинский район – 273

— Рогнединский район – 165

— Иногородние – 102 (+1)

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