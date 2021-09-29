Брянцы могут поддержать Елену Грачеву на конкурсе «Учитель года-2021»

Елена Алексеевна уже показала свою методическую мастерскую и готовится провести открытый урок по пьесе Максима Горького. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Учитель русского языка и литературы брянской гимназии №4 Елена Грачева примет участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Он проходит в Ростове-на-Дону. Прежде педагог победила на региональном уровне, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Елена Алексеевна уже показала свою методическую мастерскую и готовится провести открытый урок по пьесе Максима Горького.

Всего в Ростов-на-Дону приехали 85 учителей из разных регионов России. Победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России" назовут 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Проголосовать за Елену Грачеву можно здесь.

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