Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 196 жителя региона, выздоровело 185 пациентов, зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4609 ПЦР-тестов.
В целом у 65321 человека подтвердили коронавирус, вылечились 60608 жителей области, умерли 1432 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 785863.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 106 новых случаев коронавируса. 14 новых случаев заболевания зафиксировали в Трубчевском районе. В Брянском районе заболели 13 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 10 жителям Жуковского района. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 сентября 2021 года:
— Брянск – 24721 (+106)
— Брянский район - 6739 (+13)
— Дятьковский район – 3055 (+1)
— Карачевский район – 2226
— Клинцы – 2140 (+3)
— Стародубский район – 1808 (+5)
— Новозыбков – 1766 (+3)
— Трубчевский район – 1787 (+14)
— Навлинский район – 1661
— Жуковский район – 1474 (+10)
— Выгоничский район – 1436
— Унечский район – 1378 (+ 4)
— Брасовский район – 1333
— Комаричский район – 1170
— Почепский район – 1171 (+7)
— Мглинский район – 1047 (+5)
— Климовский район – 1025 (+1)
— Клетнянский район – 985
— Погарский район – 969 (+5)
— Фокино – 978 (+3) 982 (+4)
— Дубровский район – 871
— Сельцо – 832
— Суземский район – 737 (+4)
— Клинцовский район – 715
— Суражский район – 598
— Злынковский район – 601 (+2)
— Гордеевский район – 588 (+1)
— Красногорский район – 507 (+3)
— Севский район – 460 (+3)
— Жирятинский район – 273 (+2)
— Рогнединский район – 165
— Иногородние – 101.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».