Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 196 жителя региона, выздоровело 185 пациентов, зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4609 ПЦР-тестов.

В целом у 65321 человека подтвердили коронавирус, вылечились 60608 жителей области, умерли 1432 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 785863.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 106 новых случаев коронавируса. 14 новых случаев заболевания зафиксировали в Трубчевском районе. В Брянском районе заболели 13 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 10 жителям Жуковского района. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 сентября 2021 года:

— Брянск – 24721 (+106)

— Брянский район - 6739 (+13)

— Дятьковский район – 3055 (+1)

— Карачевский район – 2226

— Клинцы – 2140 (+3)

— Стародубский район – 1808 (+5)

— Новозыбков – 1766 (+3)

— Трубчевский район – 1787 (+14)

— Навлинский район – 1661

— Жуковский район – 1474 (+10)

— Выгоничский район – 1436

— Унечский район – 1378 (+ 4)

— Брасовский район – 1333

— Комаричский район – 1170

— Почепский район – 1171 (+7)

— Мглинский район – 1047 (+5)

— Климовский район – 1025 (+1)

— Клетнянский район – 985

— Погарский район – 969 (+5)

— Фокино – 978 (+3) 982 (+4)

— Дубровский район – 871

— Сельцо – 832

— Суземский район – 737 (+4)

— Клинцовский район – 715

— Суражский район – 598

— Злынковский район – 601 (+2)

— Гордеевский район – 588 (+1)

— Красногорский район – 507 (+3)

— Севский район – 460 (+3)

— Жирятинский район – 273 (+2)

— Рогнединский район – 165

— Иногородние – 101.

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