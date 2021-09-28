Брянские дорожники готовятся к зиме

Параллельно готовят и дорожную технику. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске дорожные службы начали подготовку к зиме. Планируют запасти 31 тысячу тонн песко-соляной смеси. Ее будут обрабатывать дороги от снега и наледи, сообщает ГТРК «Брянск».

Сейчас завозят составляющие для ее приготовления на специально обустроенные базы.

Параллельно готовят и дорожную технику. Проводят техосмотр и плановый ремонт снегоуборочных машин. Завершить подготовку к работе в зимний период дорожное управление планирует к 10 октября.

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