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Общество28 сентября 2021 15:40

Брянские дорожники готовятся к зиме

Проводят техосмотр и плановый ремонт снегоуборочных машин
Надежда ПЕТРУНИНА
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Параллельно готовят и дорожную технику. Фото: ГТРК "Брянск".

Параллельно готовят и дорожную технику. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске дорожные службы начали подготовку к зиме. Планируют запасти 31 тысячу тонн песко-соляной смеси. Ее будут обрабатывать дороги от снега и наледи, сообщает ГТРК «Брянск».

Сейчас завозят составляющие для ее приготовления на специально обустроенные базы.

Параллельно готовят и дорожную технику. Проводят техосмотр и плановый ремонт снегоуборочных машин. Завершить подготовку к работе в зимний период дорожное управление планирует к 10 октября.

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