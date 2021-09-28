Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 193 жителя региона, выздоровел 121 пациент, зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2423 ПЦР-тестов.

В целом у 651252 человек подтвердили коронавирус, вылечились 60423 жителя области, умерли 1424 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 781254.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 75 новых случаев коронавируса. В Дятьковском районе заболел 21 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 12 жителям Карачевского района и Стародубского района. 10 новых случаев заболевания зафиксировали в Выгоничском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 сентября 2021 года:

— Брянск – 24615 (+75)

— Брянский район – 6726 (+9)

— Дятьковский район – 3054 (+21)

— Карачевский район – 2226 (+12)

— Клинцы – 2137 (+16)

— Стародубский район – 1803 (+12)

— Новозыбков – 1763

— Трубчевский район – 1773 (+3)

— Навлинский район – 1661

— Жуковский район – 1464 (+3)

— Выгоничский район – 1436 (+10)

— Унечский район – 1374 (+5)

— Брасовский район – 1333

— Комаричский район – 1170(+1)

— Почепский район – 1164 (+3)

— Мглинский район – 1042

— Климовский район – 1024 (+5)

— Клетнянский район – 985 (+2)

— Погарский район – 964

— Фокино – 978 (+3)

— Дубровский район – 871 (+1)

— Сельцо – 832 (+2)

— Суземский район – 733

— Клинцовский район – 715 (+3)

— Суражский район – 598

— Злынковский район –599 (+2)

— Гордеевский район – 587 (+1)

— Красногорский район – 504

— Севский район – 457

— Жирятинский район – 271

— Рогнединский район – 165 (+4)

— Иногородние – 101.

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