В Брянске открыли фотовыставку «Репортажи добро - Ты»

В финал попали работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Фото: организаторы конкурса.

В брянской детской художественной школе открыли фотовыставку «Репортажи добро - Ты». Экспозиция по итогам двухмесячного конкурса с одноименным названием работает с 24 сентября, сообщает «Брянская губерния».

Из 618 снимков жюри отметило 50. Их и представили на выставке. Тема фотоснимков – доброта во всех ее проявлениях, позитив и красота в самых обычных вещах.

В финал попали работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Кстати, несколько снимков сделали на мобильный телефон.

Выставка будет работать до 14 октября. В этот же день объявят и наградят победителей конкурса «Репортажи Добро –Ты». Вход – свободный.

Возрастное ограничение: 6+

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