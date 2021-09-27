В музее брянского Новозыбкова открыли экспозицию, посвященную экс-руководителю районного ФСБ

Михаил Милачев награжден медалью "За спасение погибавших". Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В музее брянского Новозыбкова открыли экспозицию в память о бывшем руководителе районного подразделения УФСБ России по Брянской области и главе города Михаиле Милачеве. Открытие состоялось 23 сентября, сообщают в пресс-службе ведомства.

Приурочили событие к 103 годовщине образования органов безопасности на Брянщине, а также 320-летию основания города «Новозыбкова» и освобождению Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

Новую экспозицию осмотрели сотрудники и ветераны Управления, представители органов исполнительной власти и общественных организаций региона, местные жители.

Здесь представили фотографии, сведения о периодах жизни нашего земляка, связанных со службой в органах безопасности в с 1976 по 1999 годы.

Родился Михаил Милачев в 1949 году в селе Шумиловка в Климовском районе. В 1971 году окончил Новозыбковский государственный педагогический институт. Получил специальность учителя физики и математики. В 1972 — 1972 годах проходил службу в Советской армии. С 1976 по 1999 годы - в органах государственной безопасности. Награжден медалью «За спасение погибавших».

В 2009 году Михаила Милачева занял пост главы города. В этой должности проработал до до 2012 года.

Михаил Милачев скончался в 2020 году.

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