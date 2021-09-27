Теленок не пострадал и вскоре оказался на свободе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Брянские спасатели вызволили из открытого люка теленка. ЧП произошло 25 сентября в поселке Ивот Дятьковского района, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Хозяева сами не смоли помочь животному и позвонили по телефону «112».

- К месту происшествия выехали пожарные-спасатели, - сообщают в чрезвычайном ведомстве. – Чтобы поднять животное, его обвязали веревками. Постарались все сделать максимально аккуратно.

Теленок не пострадал и вскоре оказался на свободе.

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