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Общество3 октября 2021 14:50

В Новозыбковском районе на заброшенном участке оборудовали площадки

2,2 миллиона рублей на благоустройство выделили из областного бюджета
Надежда ПЕТРУНИНА
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На новой спортивной площадке местные жители провели праздник День здоровья.

На новой спортивной площадке местные жители провели праздник День здоровья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Новозыбковском районе на заброшенном участке в селе Замишево оборудовали детскую и спортивную площадки, а также аллею для отдыха. Это стало возможно благодаря реализации программы инициативного бюджетирования. Сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На строительство объектов из бюджета области выделили 2,2 миллиона рублей. Средства на закупку уличных фонарей предоставила районная администрация. Она так же закупила и 17 саженцев туи. Одна местная жительница передала для украшения площадок 40 кустарников спиреи.

Здесь уже местные жители провели спортивный праздник - День здоровья.

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