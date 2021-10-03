В Новозыбковском районе на заброшенном участке оборудовали площадки

На новой спортивной площадке местные жители провели праздник День здоровья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Новозыбковском районе на заброшенном участке в селе Замишево оборудовали детскую и спортивную площадки, а также аллею для отдыха. Это стало возможно благодаря реализации программы инициативного бюджетирования. Сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На строительство объектов из бюджета области выделили 2,2 миллиона рублей. Средства на закупку уличных фонарей предоставила районная администрация. Она так же закупила и 17 саженцев туи. Одна местная жительница передала для украшения площадок 40 кустарников спиреи.

Здесь уже местные жители провели спортивный праздник - День здоровья.

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