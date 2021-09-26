Брянское «Динамо» сыграло вничью с курским «Авангардом», забив четыре гола

Фото: скриншот прямой трансляции матча.

Брянское «Динамо» сыграло вничью с курским «Авангардом» в матче 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2 в воскресенье, 26 сентября. Для сине-белых встреча была выездной, а ее итоговый счет – 4:4.

Игра проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Курске. Она началась в 15.00.

Из брянцев отличились: Кирилл Гордеев (забил дважды), Никита Кашаев и Владислав Дрогунов.

Следующий матч брянская команда сыграет в рамках 13-го тура Первенства ФНЛ-2. Ее соперником станет саратовский «Сокол». Команду-лидера динамовцы будут принимать на своем поле.

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