Брянец стал вторым на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Фото: Брянское ГУОР.

Серебряную награду завоевал брянский спортсмен на всероссийском молодежном турнире по греко-римской борьбе. Соревнования стартовали в Казани 23 сентября, а завершатся - 27-го, сообщают в Брянском ГУОР.

В тройку лидеров вошел Руслан Хамзин. Он - студент Брянского училища олимпийского резерва. В турнире он выступал в весовой категории «до 60 килограммов».

В 2021-м соревнования посвятили памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. С 1965-го по 1978 год он был тренером по классической и национальной борьбе Татарского совета добровольного спортивного объединения «Урожай» в Казани.

- Всероссийский молодежный турнир в этом сезоне считают тупиковым первенством России U-20 по греко-римской борьбе, - отмечают в Федерации спортивной борьбы России. - Именно здесь определят состав команды на будущий сезон.

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