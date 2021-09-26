Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона, выздоровели 150 пациентов, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в 8осударственных лабораториях выполнили 4941 ПЦР-тест.
В целом у 64738 человек подтвердили коронавирус, вылечились 60224 жителя области, умерли 1413 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 775582.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 52 новых случая коронавируса. В Брянском районе заболели 18 человек. В отчетный период 15 раз диагноз «Ковид-19» ставили жителям Клинцов, 12 – Новозыбкова, по 10 – Трубчевского, Навлинского районов, 9 – Брасовского, 8 – Унечского, 7 – Жуковского. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа выявили в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 сентября 2021 года:
— Брянск – 24473 (+52)
— Брянский район – 6702 (+18)
— Дятьковский район – 3021 (+5)
— Карачевский район – 2211
— Клинцы – 2117 (+15)
— Стародубский район – 1786
— Новозыбков – 1755 (+12)
— Трубчевский район – 1756 (+10)
— Навлинский район – 1661 (+10)
— Жуковский район – 1451 (+7)
— Выгоничский район – 1426 (+3)
— Унечский район – 1361 (+8)
— Брасовский район – 1321 (+9)
— Комаричский район – 1169 (+3)
— Почепский район – 1157 (+4)
— Мглинский район – 1037
— Климовский район – 1014 (+2)
— Клетнянский район – 982
— Погарский район – 961 (+5)
— Фокино – 966 (+3)
— Дубровский район – 870
— Сельцо – 830
— Суземский район – 733 (+1)
— Клинцовский район – 711 (+6)
— Суражский район – 598 (+5)
— Злынковский район – 594 (+4)
— Гордеевский район – 586
— Красногорский район – 502 (+5)
— Севский район – 457 (+1)
— Жирятинский район – 268 (+1)
— Рогнединский район – 161
— Иногородние – 101.
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