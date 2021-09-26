Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона, выздоровели 150 пациентов, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в 8осударственных лабораториях выполнили 4941 ПЦР-тест.

В целом у 64738 человек подтвердили коронавирус, вылечились 60224 жителя области, умерли 1413 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 775582.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 52 новых случая коронавируса. В Брянском районе заболели 18 человек. В отчетный период 15 раз диагноз «Ковид-19» ставили жителям Клинцов, 12 – Новозыбкова, по 10 – Трубчевского, Навлинского районов, 9 – Брасовского, 8 – Унечского, 7 – Жуковского. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 сентября 2021 года:

— Брянск – 24473 (+52)

— Брянский район – 6702 (+18)

— Дятьковский район – 3021 (+5)

— Карачевский район – 2211

— Клинцы – 2117 (+15)

— Стародубский район – 1786

— Новозыбков – 1755 (+12)

— Трубчевский район – 1756 (+10)

— Навлинский район – 1661 (+10)

— Жуковский район – 1451 (+7)

— Выгоничский район – 1426 (+3)

— Унечский район – 1361 (+8)

— Брасовский район – 1321 (+9)

— Комаричский район – 1169 (+3)

— Почепский район – 1157 (+4)

— Мглинский район – 1037

— Климовский район – 1014 (+2)

— Клетнянский район – 982

— Погарский район – 961 (+5)

— Фокино – 966 (+3)

— Дубровский район – 870

— Сельцо – 830

— Суземский район – 733 (+1)

— Клинцовский район – 711 (+6)

— Суражский район – 598 (+5)

— Злынковский район – 594 (+4)

— Гордеевский район – 586

— Красногорский район – 502 (+5)

— Севский район – 457 (+1)

— Жирятинский район – 268 (+1)

— Рогнединский район – 161

— Иногородние – 101.

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