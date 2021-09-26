В Клинцовском районе реконструировали бой времен Великой Отечественной

«Бой» развернулся на полигоне в окрестностях села Унеча Клинцовского района.

Реконструкция боя времен Великой Отечественной войны состоялось в Клинцовском районе 25 сентября. Действо приурочили к Дню освобождения Клинцов и района от немецко-фашистских захватчиков, а также Дню танкиста, сообщает портал «Клинцы.Инфо».

«Бой» развернулся на полигоне в окрестностях села Унеча. Его организацией занимались реконструкторы из нескольких военно-исторических клубов ЦФО, руководство Клинцовского гарнизона и прочие.

Сценарий реконструкции боя был таков: недалеко от села немецкая зенита подбила самолет. Спасаясь, летчику пришлось прыгать с парашютом на территорию занятую противником. Желая пленить советского летчика, немцы отправили группу диверсантов в форме НКВД СССР на мотоциклах. Одновременно с этим свою спасательную операцию предпринимает и Советская Армия…

Одновременно с основным мероприятием гостям предложили для просмотра выставку военной техники, современного оружия и оружия времен Великой Отечественной. Также каждый желающий мог отведать солдатскую кашу и лицезреть выступление музыкального коллектива Клинцовского индустриально-педагогического колледжа.

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