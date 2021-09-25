В Брянске на Куйбышева установили первые для города делиниаторы

Фото: УГИБДД по Брянской области.

На улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска установили первые для города делиниаторы. Это искусственные ограничители, используемые как дорожная разметка и разделитель полос движения.

Конструкции появились на «зебре» у перекрестка улиц Куйбышева и Харьковской. Там, напомним, 21 сентября произошло ДТП.

- В 15.26 в районе дома №11 автомобилист сбил женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказывают в региональном УГИБДД. - Горожанка получила телесные повреждения.

Предполагается, что установка делиниаторов снизит аварийность на опасном участке.

- Изучая обстоятельства происшествия, установили, что водитель, выезжающий с улицы Харьковской с левым поворотом на улицу Куйбышева, повернул таким образом, что его транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, - поясняют в надзорном ведомстве.

Потому на перекрестке поспешили установить ограничители. Идею поддержали в городской мэрии.

Новшество активно обсуждают горожане в соцсетях. Споры идут и в сообществе «Брянский урбанист».

«Такую улицу, как Куйбышева, я считаю, уже давно пора сделать пешеходной, и оформить в виде пешеходного бульвара. Она красивая, в каштанах, куча мест для магазинов. Нужно сделать фонтаны, аллею по середине и будет местом отдыха горожан. А для транспорта хватает параллельных 22-го Съезда и Пролетарской дивизии. Что мешает? Пусть общественный транспорт там!», - предлагает Сергей Салапанов.

«Эх, еще бы ливневую канализацию!», - добавляет Богдан Корж.

«Еще необходимы столбики для обеспечения треугольника видимости. Машины паркуются перед пешеходным переходом, и пешеходов не видно. И неплохо было бы оборудовать приподнятый пешеходный переход», - пишет Андрей Евдокимов.

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