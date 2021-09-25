В Брянске неизвестные разгромили мемориал в сквере Камозина

Фото: vk.com, сообщество "Черный список | Брянск".

В сквере Павла Камозина в Брянске вандалы устроили разгром. Неизвестные повредили несколько памятных стел, сообщают очевидцы в социальных сетях 24 сентября.

Происшествие произошло в центре Бежицы. Рядом расположено здание суда.

«Как такое могло случиться? Гуляя в парке, было обнаружено, что часть памятных стел героям-летчикам Брянска повалена и разбита. Что за вандализм? Никакой реакции властей!!!», - негодует автор поста.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Ниже – подборка:

«Это от того, что все остается безнаказанно! Вот нашли бы и не просто пожурили, а за свои деньги заставили все восстановить. А нет, так на нары, а не условно» (Оксана Морозова).

«Мда… Наши деды и не думали, что их внуки так будут чтить память о них... Это ужасно!!!» (Роман Егоров).

«По этой аллее, несмотря на запрет движения, постоянно ездят автомобили к новому ресторану. Не удивлюсь, если какой-нибудь крутанулся и сшиб» (Татьяна Колчева).

Напомним, идея создания мемориала «Героям-летчикам земли Брянской» принадлежит членам местной общественной организации ветеранов авиации. Он включает в себя 26 памятных стел, на которых увековечены имена земляков-летчиков. Также проект подразумевал установку макета самолета «Як-3». Его изготовлением занималась самарская фирма. Однако конечный результат не устроил общественников. Главная претензия – качество выполненных работ. Как рассказывал еще в ноябре 2020 года «Комсомольской правде» в Брянске» председатель общества ветеранов авиации Владимир Зимин, производитель не герметично состыковал детали. Спор решали в Арбитражном суде региона.

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