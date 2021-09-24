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Общество24 сентября 2021 17:20

В Брянской области тестируют алгоритм по расшифровке ЭКГ в «полевых условиях»

Патологии у пациентов выявляют прямо в машине скорой помощи
Надежда ПЕТРУНИНА
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В режиме онлайн изображение получает врач-консультант, находящийся на рабочем месте в первой Брянской областной больнице.

В режиме онлайн изображение получает врач-консультант, находящийся на рабочем месте в первой Брянской областной больнице.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области тестируют алгоритм по расшифровке ЭКГ в «полевых условиях». Патологии у пациентов выявляют прямо в машине скорой помощи. Программа стартовала накануне, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В режиме онлайн изображение получает врач-консультант, находящийся на рабочем месте в первой Брянской областной больнице. При этом снимок приходит врачу уже обработанный обученной нейросетью. Это повышает скорость расшифровки результатов ЭКГ.

Врач-консультант может проанализировать поступивший к нему снимок и отправить обратно на планшет фельдшера скорой или ФАПа свое заключение по ЭКГ.

После тестовых испытаний разработчики планируют применять данную для всех регионов страны.

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