В режиме онлайн изображение получает врач-консультант, находящийся на рабочем месте в первой Брянской областной больнице. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области тестируют алгоритм по расшифровке ЭКГ в «полевых условиях». Патологии у пациентов выявляют прямо в машине скорой помощи. Программа стартовала накануне, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В режиме онлайн изображение получает врач-консультант, находящийся на рабочем месте в первой Брянской областной больнице. При этом снимок приходит врачу уже обработанный обученной нейросетью. Это повышает скорость расшифровки результатов ЭКГ.

Врач-консультант может проанализировать поступивший к нему снимок и отправить обратно на планшет фельдшера скорой или ФАПа свое заключение по ЭКГ.

После тестовых испытаний разработчики планируют применять данную для всех регионов страны.

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