«Ростелеком» предложил жителям Брянщины новую акцию

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» предложил брянцам подключить современные цифровые сервисы для дома и семьи на специальных условиях. В рамках новой акции жители смогут пользоваться домашним интернетом, видеоплатформой Wink и мобильной связью в составе комплексного пакета «Технологии выгоды Акция», который обойдется почти вполовину дешевле, чем при отдельном подключении каждого сервиса по базовым тарифам. Предложение действует до конца ноября 2021 года для жителей многоквартирных домов, подключенных к сети «Ростелекома». Принять участие в акции и подключить услуги могут как новые клиенты провайдера, так и действующие пользователи моно-сервисов.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«”Ростелеком” постоянно совершенствует свои продукты, предлагая жителям Брянщины комфортные условия для подключения и использования домашних цифровых сервисов. Новый тариф “Технологии выгоды Акция” – это удобное и выгодное решение для тех, кто ежедневно и активно использует все виды услуг. Каждому человеку важно быстро и просто управлять подключенными сервисами. Поэтому наш комплексный пакет предусматривает объединение домашнего интернета, мультимедийной платформы Wink и мобильной связи на одном лицевом счете. При этом пользователь может в один клик оплатить единый счет за все услуги из личного кабинета».

Татьяна Смирнова, жительница г. Брянска, абонент «Ростелекома»:

«Во время пандемии для работы из дома я подключила высокоскоростной интернет от "Ростелекома", заполнив заявку на сайте. А совсем недавно увидела в Сети информацию о том, что у “Ростелекома” есть выгодные тарифы, в которые включена еще и мобильная связь. Позвонила на горячую линию провайдера, уточнила детали и выбрала акционный пакетный тариф. Теперь за все услуги плачу один раз в месяц, экономя при этом на каждой».

Тариф «Технологии выгоды Акция» включает в себя домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, платформу Wink и мобильную связь. Wink позволяет смотреть 178 телеканалов, а также 10 000 фильмов и сериалов на пяти устройствах. Набор опций для мобильной связи включает 1 200 минут разговоров с абонентами других операторов, 500 СМС, а также 100 Гб мобильного интернета на максимальной скорости. При этом в рамках этого пакета абонент может звонить на мобильные и городские номера «Ростелекома» бесплатно и без ограничений по времени. А включенные в предложение гигабайты мобильного интернет-трафика не расходуются при использовании мобильного приложения Wink и при общении в соцсетях и мессенджерах.

Подробности и условия подключения можно узнать по телефону горячей линии 8 800 100 0 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».