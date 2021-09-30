Два брянских мастера стали народными

Оба мастера регулярно проводят семинары и мастер-классы, где передают свой опыт и умение молодому поколению. Фото: департамент культуры Брянской области.
Два брянских мастера Алла Кравченко и Ирина Аниканова получили звания «Народный мастер России». Об этом сообщают на сайте департамента культуры Брянской области.
Звание мастерам присвоила комиссия по народному искусству Союза художников России в Москве. Так высоко оценили их годы кропотливого труда, исследовательской работы, участие в международных и всероссийских проектах, фестивалях и конкурсах.
Алла Геннадьевна Кравченко и Ирина Владимировна Аниканова уже в 2016 году получили звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области».
Ирина Владимировна больше 30 лет изготавливает традиционную тряпичную куклу средней полосы России. Также ведет исследование народного костюма Брянщины. Но основе этого она создала коллекцию кукол в народных костюмах всех районов Брянской области.
Алла Геннадьевна мастерски занимается декоративной росписью. Больше десяти лет она изготавливает авторскую художественную куклу.
Оба мастера регулярно проводят семинары и мастер-классы, где передают свой опыт и умение молодому поколению.
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