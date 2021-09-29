Бывший зам брянского губернатора Николай Щеглов получил место в Госдуме

В области Николай Михайлович в должности заместителя губернатора курировал вопросы социального развития. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов получил место в Государственной Думе. Соответствующее постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Государственной Думы партии «Единая Россия» подписали 29 сентября в Центральной избирательной комиссии.

От мест в Госдуме отказался губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он шел под первым номером в партийном списке от группы региона. Также поступила и Ирина Агафонова. Ее с 24 сентября назначили исполняющей обязанности заместителя губернатора по соцвопросам.

23 сентября уволили из состава регионального правительства Николая Шеглова, занимавшего раньше этот пост. Он получил место в Государственной Думе. В области Николай Михайлович в должности заместителя губернатора курировал вопросы социального развития. Вся его предыдущая профессиональная деятельность прошла в сфере медицины.

В 1984 году окончил интернатуру по специальности «Хирургия». Трудовой путь начал с должности врача-хирурга ожогового отделения Брянской городской больницы № 4. С июля 1985 по февраль 2003 года работает врачом-хирургом экстренной помощи второго хирургического отделения Брянской городской больницы № 4, с февраля по апрель 2003 года — заместитель главного врача по хирургии Брянской центральной районной больницы. С апреля 2003 года по декабрь 2015 года трудился в должности главного врача центральной больницы Брянского района.

Еще одно свободное место в Госдуме определили для Артема Турова. Он также будет представлять региональную группу №32. Он являлся депутатом Государственной Думы шестого и седьмого созывов. В Госдуме - с 2015 года.

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