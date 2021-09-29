Фигуранты в суде вину признали. Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд присяжных признал двоих брянцев виновными в жестоком убийстве мужчины. Заседание состоялось 29 сентября в Брянском областном суде. Отвечать за преступление они будут по статье «Убийство», то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью группой лиц. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 4 июля 2020 года в поселке Белые Берега Фокинского района 64 и 40- летний мужчины массивным деревянным бруском избили 54-летнего потерпевшего. Осужденные били его по голове, шее, туловищу, рукам и ногам. От ударов мужчина потерял сознание. В бессознательном состоянии жертву вынесли на территорию земельного участка дома и кинули в выкопанную заранее яму.

Мужчина еще был жив. Увидев это, преступники добили его металлическими лопатами. Одновременно жертву закапывали в яму. Из-за этого он не мог нормально дышать.

- Причиненная потерпевшему сочетанная тупая травма головы, груди и живота осложнилась травматическим шоком, - говорят в надзорном ведомстве. – Он и явился непосредственной причиной его смерти на месте происшествия.

Фигуранты в суде вину признали. Но даже это не разжалобило присяжных. Они единодушно признали мужчин виновными, не найдя оснований для снисхождения.

В итоге 40-летнему брянцу дали 18 лет и 6 месяцев лишения свободы. Для 64-летнего преступника мерой пресечения стало лишение свободы на 19 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

При этом суд учел, что второй осужденный раньше был дважды судим за смерть человека. Приговор пока в законную силу не вступил.

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