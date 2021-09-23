Движение по шестиполосной автомагистрали продолжается в обычном режиме, без ограничений. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские власти опровергли информацию о провале на новой дороге-дамбе. От непрекращающихся дождей пострадал съезд, примыкающий к дороге. Грунт размыло примерно в 40 метрах от действующей магистрали. Здесь еще не завершили работы, склон не укрепили геосеткой. Не обустроили и систему водозабора.

Федеральные СМИ распространили ложную информацию, о том, что в Брянске, якобы, обрушилась новая дорога, соединившая Фокинский и Володарский районы. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сложно перепутать двухполосную дорожку, ведущую к дачам, с шестиполосной магистралью с зеленой разделительной полосой, - говорят в мэрии.

Открытая 14 сентября дорога протяженностью 4,8 километра. Движение по шестиполосной автомагистрали продолжается в обычном режиме, без ограничений. Она по всей длине оборудована ливневкой. Дождевая вода собирается с дорожного полотна и через водоприемные колодцы и трубы по бетонным лоткам отводится по склону дороги. При этом, внизу вода попадает в специальную конструкцию, так называемый «струегаситель». Он равномерно распределяет потоки сходящей воды, не давая размывать грунт. Кроме того, склоны укрепляются геосеткой, ячейки которой засыпают грунтом и засеивают травой, образующей густую корневую систему.

- Подрядчик оперативно приступил устранять провал, - поясняют в мэрии. - Сейчас грунтовое тело съезда восстановлено, выполнена система водоотвода. Ведут укрепление склона геосеткой. Асфальтирование подрядчик произведет при наступлении благоприятных погодных условиях. На съезде установили знак запрета движения.

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