Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона, выздоровели 152 пациента. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 5696 ПЦР-тестов.

В целом у 64192 человек подтвердили коронавирус, вылечился 59703 жителей области, умерли 1373 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 761016.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 50 новых случаев коронавируса. В Клинцах заболели 18 человек. 13 диагнозов "коронавиурс" поставили в Стародубском районе, 11 - в Трубчевском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 сентября 2021 года:

— Брянск – 24237 (+50)

— Брянский район – 6621 (+3)

— Дятьковский район – 3002 (+7)

— Карачевский район – 2193

— Клинцы – 2099 (+18)

— Стародубский район – 1786 (+13)

— Новозыбков – 1743 (+5)

— Трубчевский район – 1742 (+11)

— Навлинский район – 1643 (+7)

— Жуковский район – 1443 (+1)

— Выгоничский район – 1411

— Унечский район – 1352 (+6)

— Брасовский район – 1300 (+1)

— Комаричский район – 1152

— Почепский район – 1150 (+7)

— Мглинский район – 1036 (+1)

— Климовский район – 1012 (+6)

— Клетнянский район – 982 (+1)

— Погарский район – 956 (+4)

— Фокино – 961

— Дубровский район – 861 (+1)

— Сельцо – 826 (+2)

— Суземский район – 731 (+1)

— Клинцовский район – 705 (+8)

— Суражский район – 593 (+4)

— Злынковский район – 590 (+2)

— Гордеевский район – 586 (+4)

— Красногорский район – 496 (+4)

— Севский район – 455

— Жирятинский район – 267 (+1)

— Рогнединский район – 160 (+1)

— Иногородние – 101.