Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт22 сентября 2021 16:55

На повышение зарплаты брянским тренерам выделят 9,7 млн рублей

Тренеры по баскетболу, волейболу, гандболу и боксу будут получать больше с 1 сентября
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Средняя зарплата тренеров в регионе 57 тысяч рублей.

Средняя зарплата тренеров в регионе 57 тысяч рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На повышение заработной платы брянским тренерам по по баскетболу, волейболу, гандболу и боксу выделили 9,7 миллиона рублей. Три миллиона рублей из них направят в Брянск, остальные - в область.

С 1 сентября в перечень приоритетных видов спорта включили дополнительно четыре вида. А с 1 июня выросла зарплата тренеров по 14 другим направлениям.

По информации правительства Брянской области, средняя зарплата тренеров и тренеров-преподавателей детско-юношеских и спортивных школ составляет 57 тысяч рублей. Молодым специалистам платят до 41 тысячи рублей. В этом году для тренеров приобретут девять служебных квартир.

- Уже сейчас в Брянскую область приезжают тренеры из Белоруссии, а также Ямало-Ненецкого округа, Уфы, Кирово-Чепецка, Москвы, Смоленска, Орла, - говорят в правительстве.

КАРТИНА ДНЯ