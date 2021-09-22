На повышение зарплаты брянским тренерам выделят 9,7 млн рублей

Средняя зарплата тренеров в регионе 57 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На повышение заработной платы брянским тренерам по по баскетболу, волейболу, гандболу и боксу выделили 9,7 миллиона рублей. Три миллиона рублей из них направят в Брянск, остальные - в область.

С 1 сентября в перечень приоритетных видов спорта включили дополнительно четыре вида. А с 1 июня выросла зарплата тренеров по 14 другим направлениям.

По информации правительства Брянской области, средняя зарплата тренеров и тренеров-преподавателей детско-юношеских и спортивных школ составляет 57 тысяч рублей. Молодым специалистам платят до 41 тысячи рублей. В этом году для тренеров приобретут девять служебных квартир.

- Уже сейчас в Брянскую область приезжают тренеры из Белоруссии, а также Ямало-Ненецкого округа, Уфы, Кирово-Чепецка, Москвы, Смоленска, Орла, - говорят в правительстве.