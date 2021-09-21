В Брянске в 2022 году отремонтируют площади Ленина и Партизан, парк 1000-летия города

Ремонт запланировали на следующий год. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в 2022 году планируют капитально отремонтировать площадь Ленина, площадь Партизан и парк имени 1000-летия Брянска. На это выделили 373,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета.

На Кургане Бессмертия отремонтируют и фонтан.

Изменения в бюджет на 2021 и плановые периоды 2022 и 2023 года обсуждали городские депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.

Напомним, о ремонте площади Партизан и парка 1000-летия Брянска недавно заговорил губернатор. Также обсуждалась канатная дорога от железнодорожного вокзала до Кургана Бессмертия.