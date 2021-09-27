Сергей Санакоев прошел путь от инспектора таможенного поста Северо-Осетинской таможни до ее начальника. Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянскую таможню возглавил полковник Сергей Санакоев. Соответствующий приказ 6 сентября подписали в Федеральной таможенной службе России. Нового руководителя коллективу представил начальник Центрального таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Рыбкин. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Полковник таможенной службы Сергей Львович родился 10 июня 1970 года в городе Цхинвал. У него два высших образования. Он - кандидат юридических наук.

В таможенной сфере трудится с 1994 года. Прошел путь от инспектора таможенного поста Северо-Осетинской таможни до ее начальника. С мая 2012 по сентябрь 2021 года руководил Красноярской таможней.

Сергей Санакоев награжден медалями «За усердие», «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков» «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, растит троих детей.

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