Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 194 жителя региона, выздоровели 78 пациентов, зарегистрировали 5 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3249 ПЦР-тестов.
В целом у 64932 человек подтвердили коронавирус, вылечились 60302 жителя области, умерли 1418 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 778831.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 67 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 15 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 14 жителям Трубчевского района. По 12 новых случаев заболевания зафиксировали в Дятькоском районе и Брасовском районе. В Жуковском районе выявили 10 ковид-положительных пациентов. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 сентября 2021 года:
— Брянск – 24540 (+67)
— Брянский район – 6717 (+15)
— Дятьковский район – 3033 (+12)
— Карачевский район – 2214 (+3)
— Клинцы – 2121 (+4)
— Стародубский район – 1791(+5)
— Новозыбков – 1763 (+8)
— Трубчевский район – 1770 (+14)
— Навлинский район – 1661
— Жуковский район – 1461 (+10)
— Выгоничский район – 1426
— Унечский район – 1369 (+8)
— Брасовский район – 1333 (+12)
— Комаричский район – 1169
— Почепский район – 1161 (+4)
— Мглинский район – 1042 (+5)
— Климовский район – 1019 (+5)
— Клетнянский район – 983 (+1)
— Погарский район – 964 (+3)
— Фокино – 975 (+9)
— Дубровский район – 870
— Сельцо – 830
— Суземский район – 733
— Клинцовский район – 712 (+1)
— Суражский район – 598
— Злынковский район – 597 (+3)
— Гордеевский район – 586
— Красногорский район – 504 (+2)
— Севский район – 457
— Жирятинский район – 271 (+3)
— Рогнединский район – 161
— Иногородние – 101.