Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 194 жителя региона, выздоровели 78 пациентов, зарегистрировали 5 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3249 ПЦР-тестов.

В целом у 64932 человек подтвердили коронавирус, вылечились 60302 жителя области, умерли 1418 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 778831.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 67 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 15 человек. Диагноз «Ковид-19» поставили 14 жителям Трубчевского района. По 12 новых случаев заболевания зафиксировали в Дятькоском районе и Брасовском районе. В Жуковском районе выявили 10 ковид-положительных пациентов. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 сентября 2021 года:

— Брянск – 24540 (+67)

— Брянский район – 6717 (+15)

— Дятьковский район – 3033 (+12)

— Карачевский район – 2214 (+3)

— Клинцы – 2121 (+4)

— Стародубский район – 1791(+5)

— Новозыбков – 1763 (+8)

— Трубчевский район – 1770 (+14)

— Навлинский район – 1661

— Жуковский район – 1461 (+10)

— Выгоничский район – 1426

— Унечский район – 1369 (+8)

— Брасовский район – 1333 (+12)

— Комаричский район – 1169

— Почепский район – 1161 (+4)

— Мглинский район – 1042 (+5)

— Климовский район – 1019 (+5)

— Клетнянский район – 983 (+1)

— Погарский район – 964 (+3)

— Фокино – 975 (+9)

— Дубровский район – 870

— Сельцо – 830

— Суземский район – 733

— Клинцовский район – 712 (+1)

— Суражский район – 598

— Злынковский район – 597 (+3)

— Гордеевский район – 586

— Красногорский район – 504 (+2)

— Севский район – 457

— Жирятинский район – 271 (+3)

— Рогнединский район – 161

— Иногородние – 101.