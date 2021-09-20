В Брянской области коронавирусом заразились 0,52% привившихся

В Брянской области прививку от коронавируса сделал 352 451 житель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области коронавирусом после прививки заразились 0,52% жителей. Такие данные сообщили РБК в региональном департаменте здравоохранения.

Эти цифры гораздо ниже официальных данных Минздрава России, по которым коронавирусом заболели 2,5% привившихся. В Курской области сообщают о 0,48% заболевших после прививки, в Кмеровской - от 0,2 до 0,4%, в Ленинградской области - 1,2%. Во многих регионах такая статистика и вовсе не ведется.

В Брянской области прививку от коронавируса сделал 352 451 житель.